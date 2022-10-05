В Баку пожелали закончить вражду с Ереваном

Президент Азербайджана Алиев заявил, что страна хочет закончить вражду с Арменией

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил, что страна хочет закончить вражду с Арменией. Об этом он заявил, выступая на Национальном градостроительном форуме в городе Агдам в Карабахе, его слова приводит ТАСС.

«Азербайджан хочет положить конец вражде и ненависти и открыть новую страницу мира. У нас есть определенный оптимизм в отношении мирного процесса, потому что недавно, несколько дней назад, состоялась встреча министров иностранных дел Азербайджана и Армении, первая встреча подобного рода с повесткой подготовки проекта мирного соглашения», — сказал Алиев.

Глава Азербайджана выразил надежду, что подготовка мирного договора не займет много времени. Как он утверждает, Баку знает о тактике Еревана, которую тот использует, когда не хочет идти на компромисс. Алиев подчеркнул, что Армения допустит серьезную ошибку, если ее выбор будет таким.

По его словам, необходимо проводить активную работу по делимитации границы между странами, которая «фактически не существует», что следует делать на основе исторических карт и документов, определенных методологий и международного опыта.

Ранее министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян и глава внешнеполитического ведомства Азербайджана Джейхун Байрамов обменялись мнениями о мирном договоре между государствами, а также обсудили вопросы по урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе.