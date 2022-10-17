Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
11:49, 17 октября 2022Бывший СССР

Страны ЕС согласовали гражданскую миссию на границу Армении и Азербайджана

Главы МИД стран ЕС согласовали гражданскую миссию на границу Армении и Азербайджана

Фото: AP

Главы МИД 27 стран Европейского союза (ЕС) согласовали гражданскую миссию на границу Армении и Азербайджана. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Совета ЕС.

«Сегодня Совет принял решение направить до 40 экспертов ЕС вдоль армянской стороны международной границы с Азербайджаном с целью мониторинга, анализа и отчетности о ситуации в регионе», — говорится в заявлении.

Соответствующее решение последовало за встречей в Праге 6 октября лидеров Армении, Азербайджана и Франции, а также главы Евросовета. Миссия будет направлена на «содействие восстановлению мира и безопасности в этом районе, укреплению доверия и делимитации международной границы между двумя государствами».

Ранее стало известно о прибытии в Армению технической делегации стран Евросоюза. Миссия прибыла в соответствии с запросом Еревана.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
Собянин заявил о завершении частичной мобилизации в Москве
В Одесской области сообщили о повреждении объекта инфраструктуры
Попавшая в аварию беременная женщина забыла про схватки и помогла пострадавшим
Китай запретил своим компаниям перепродавать газ
Россиянина со зрением минус семь ошибочно призвали третий раз за месяц
Певец Микабен умер во время концерта
Россиянку осудили на три года условно за продажу новорожденного ребенка
Рэпер Гуф перенес предстоящие концерты из-за перелома ребра
Беременная жена гендиректора Black Star опубликовала фото в бикини
Врач предупредил об опасности повышения иммунитета
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.