Страны ЕС согласовали гражданскую миссию на границу Армении и Азербайджана

Главы МИД стран ЕС согласовали гражданскую миссию на границу Армении и Азербайджана

Главы МИД 27 стран Европейского союза (ЕС) согласовали гражданскую миссию на границу Армении и Азербайджана. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Совета ЕС.

«Сегодня Совет принял решение направить до 40 экспертов ЕС вдоль армянской стороны международной границы с Азербайджаном с целью мониторинга, анализа и отчетности о ситуации в регионе», — говорится в заявлении.

Соответствующее решение последовало за встречей в Праге 6 октября лидеров Армении, Азербайджана и Франции, а также главы Евросовета. Миссия будет направлена на «содействие восстановлению мира и безопасности в этом районе, укреплению доверия и делимитации международной границы между двумя государствами».

Ранее стало известно о прибытии в Армению технической делегации стран Евросоюза. Миссия прибыла в соответствии с запросом Еревана.