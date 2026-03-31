Трамп-младший: США должны расследовать, как Киев тратил американские деньги

США должны расследовать помощь Украине во времена, когда президентом страны был Джо Байден. Об этом заявил сын американского лидера Дональд Трамп-младший в эфире своего подкаста Triggered.

«Куда же на самом деле делась вся помощь Украине? Это выглядит как очередной пример масштабного мошенничества против американского народа, и это определенно требует расследования», — сказал Трамп-младший.

Во время интервью с журналистом Джоном Соломоном сын президента США поинтересовался, есть ли на Украине люди, готовые сотрудничать со Штатами в этом расследовании. Соломон ответил утвердительно. По его информации, спецпосланник Трампа Стив Уиткофф недавно получил от представителей украинского правительства информацию, которая «окажется очень полезной для понимания последних десяти лет».

По словам Соломона, Уиткоффу стали известны данные о коррупционных делах, связях между Украиной и США, а также имена людей, извлекавших выгоду, занимавшихся мошенничеством и другими действиями в попытке оказать политическое влияние.

Ранее политолог Александр Асафов заявил, что европейские страны стремятся затянуть конфликт на Украине ради развития собственного военно-промышленного комплекса (ВПК).