Политолог объяснил заинтересованность стран Европы в затягивании конфликта на Украине

Политолог Асафов: Франция затягивает конфликт на Украине из-за развития ВПК

Одна из очевидных причин, по которой некоторые европейские страны стремятся затянуть конфликт на Украине, — это развитие собственного военно-промышленного комплекса (ВПК), считает политолог Александр Асафов. Комментарием он поделился с «Лентой.ру».

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон призвал не спешить с началом переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.

«В Европе довольно разные мнения по этому вопросу. Если отталкиваться от позиции Макрона, то она понятна. Конфликт — это оружие. Оружие — это ВПК. И Франция довольно активно долгие годы на этом поле пытается захватить доминирование. Он прекрасно понимает, что нет лучшего повода для развития ВПК, производства и продажи оружия, чем существующий конфликт. Если он разрешится, то, соответственно, планы по, скажем так, улучшению экономической ситуации за счет развития ВПК будут не очень актуальны», — объяснил Асафов.

Политолог добавил, что по этой причине заинтересованы в затягивании конфликта на Украине не только французы, но и британцы.

До этого профессор Массачусетского университета Ричард Вольф выразил мнение, что западным странам из-за трат на Украину придется вложить огромные деньги в свой ВПК, чтобы догнать Россию.

