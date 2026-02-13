Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:27, 13 февраля 2026МирЭксклюзив

Политолог объяснил заинтересованность стран Европы в затягивании конфликта на Украине

Политолог Асафов: Франция затягивает конфликт на Украине из-за развития ВПК
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Diego Herrera Carcedo / Anadolu via Getty Images

Одна из очевидных причин, по которой некоторые европейские страны стремятся затянуть конфликт на Украине, — это развитие собственного военно-промышленного комплекса (ВПК), считает политолог Александр Асафов. Комментарием он поделился с «Лентой.ру».

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон призвал не спешить с началом переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.

«В Европе довольно разные мнения по этому вопросу. Если отталкиваться от позиции Макрона, то она понятна. Конфликт — это оружие. Оружие — это ВПК. И Франция довольно активно долгие годы на этом поле пытается захватить доминирование. Он прекрасно понимает, что нет лучшего повода для развития ВПК, производства и продажи оружия, чем существующий конфликт. Если он разрешится, то, соответственно, планы по, скажем так, улучшению экономической ситуации за счет развития ВПК будут не очень актуальны», — объяснил Асафов.

Политолог добавил, что по этой причине заинтересованы в затягивании конфликта на Украине не только французы, но и британцы.

До этого профессор Массачусетского университета Ричард Вольф выразил мнение, что западным странам из-за трат на Украину придется вложить огромные деньги в свой ВПК, чтобы догнать Россию.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Госдуме объяснили смену главы российской делегации на переговорах по Украине

    В НАТО испугались, что Россия перекроет Сувалкский коридор. Почему это место называют самым опасным на Земле

    С какими болезнями теперь берут и не берут в армию по призыву и на контракт. Полный список

    Планы ЕС запретить цифровой рубль удивили Набиуллину

    Мужчина устроил поножовщину у российского магазина

    Смартфоны станут больше

    Сборная Финляндии по хоккею обыграла Швецию на Олимпиаде-2026

    ВСУ ударили по энергообъекту в российском регионе

    Подросток поджег бензоколонки на российской заправке и попал на видео

    Минпромторг России объяснил причину изменения правил утильсбора для машин из ЕАЭС

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok