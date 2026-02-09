Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
07:57, 9 февраля 2026Мир

На Западе заявили о полученном на Украине «уроке»

Вольф: Западу придется вложить огромные деньги в ВПК, чтобы догнать Россию
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Западным странам из-за трат на Украину придется вложить огромные деньги в свой военно-промышленный комплекс (ВПК), чтобы догнать Россию. Об этом рассказал профессор Массачусетского университета Ричард Вольф.

По его словам, США позволили своей производственной базе переехать за границу, из-за чего их военные возможности ограничены. В то же время у Европы за время конфликта на Украине вообще не осталось своих артиллерийских снарядов, добавил он.

«Россия не позволила своей промышленности исчезнуть. Она сохранила большую ее часть, особенно ту, что питает ее военную мощь. Урок здесь очевиден. Европейцам придется тратить огромные средства, вкладывать огромные деньги в армию, в технологии. И на этом закончится все остальное, что они собираются делать», — заявил Вольф.

Ранее президент США Дональд Трамп высказался о наличии у США звукового оружия. «У нас есть оружие, о котором никто не знает», — отметил глава государства.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это будет уже не специальная военная операция». Лавров предупредил Европу о последствиях военной агрессии против России

    Для россиян начали готовить новый запрет

    Российского стримера и бывшего киберспортсмена арестовали за оскорбление казахстанок. О чем они шутили в прямом эфире

    Цель поездки Вэнса в две постсоветские страны назвали

    В США рассказали о «страховке» на случай войны с Китаем

    Фигуранта дела экс-замминистра ДНР о хищениях у Минобороны отозвали из зоны СВО

    Российский военный рассказал об уничтожении колонны ВСУ за пять минут

    Стало известно новое место прописки Долиной

    ВС России обратили ВСУ в бегство после контратак в Сумской и Харьковской областях

    Евросоюз обсудит самые насущные потребности Украины

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok