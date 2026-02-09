На Западе заявили о полученном на Украине «уроке»

Вольф: Западу придется вложить огромные деньги в ВПК, чтобы догнать Россию

Западным странам из-за трат на Украину придется вложить огромные деньги в свой военно-промышленный комплекс (ВПК), чтобы догнать Россию. Об этом рассказал профессор Массачусетского университета Ричард Вольф.

По его словам, США позволили своей производственной базе переехать за границу, из-за чего их военные возможности ограничены. В то же время у Европы за время конфликта на Украине вообще не осталось своих артиллерийских снарядов, добавил он.

«Россия не позволила своей промышленности исчезнуть. Она сохранила большую ее часть, особенно ту, что питает ее военную мощь. Урок здесь очевиден. Европейцам придется тратить огромные средства, вкладывать огромные деньги в армию, в технологии. И на этом закончится все остальное, что они собираются делать», — заявил Вольф.

Ранее президент США Дональд Трамп высказался о наличии у США звукового оружия. «У нас есть оружие, о котором никто не знает», — отметил глава государства.