Макрон призвал не спешить с началом переговоров с Россией

Макрон: Начало переговоров с Путиным не является вопросом нескольких дней

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал не спешить с началом переговоров с российским лидером Владимиром Путиным, подчеркнув, что возобновление контактов с Москвой не является вопросом нескольких дней. Слова политика приводит газета Le Monde.

«Это не вопрос нескольких дней. Мы готовимся. Я думаю, что сейчас нужно прежде всего поработать между собой, над тем, что мы хотим потребовать. Сейчас Европе нужно подготовиться, чтобы в нужный момент иметь возможность вступить в переговоры с Россией», — сказал Макрон.

Французский лидер отметил, что ключевым вопросом переговоров должны стать гарантии безопасности для Украины и европейских стран.

Ранее Макрон заявил, что подготовка к контактов с Путиным ведется на техническом уровне. Он добавил, что одновременно с этим проходят консультации с другими европейскими лидерами и президентом Украины Владимиром Зеленским.