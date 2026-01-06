Реклама

Трамп назвал единственный подписанный лично Байденом документ

Трамп: Байден лично подписал только документ о помиловании сына
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Evan Vucci / Pool / Getty Images

Президент США Дональд Трамп заявил, что единственный документ, который его предшественник Джо Байден подписал лично, — это документ о помиловании его сына Хантера. Об этом он сообщил, выступая перед законодателями-республиканцами из Палаты представителей США, пишет РИА Новости.

По словам Трампа, остальные документы были подписаны Байденом с помощью автопера.

Байден помиловал своего сына Хантера 2 декабря 2024 года. Он выразил надежду на то, что граждане страны «поймут, почему отец и президент пришел к такому шагу». Сам Хантер Байден после сообщения о помиловании заявил, что намерен посвятить свою жизнь помощи людям с зависимостями, и признал ответственность за совершенные ошибки.

Ранее Дональд Трамп сообщил об аннулировании всех документов, которые были подписаны Джо Байденом с использованием автопера. «Любой документ, подписанный сонным Джо Байденом с помощью автопера, а это примерно 92 процента от общего числа, настоящим аннулируется и не имеет никакой дальнейшей силы», — написал американский лидер.

