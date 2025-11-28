Трамп аннулировал все подписанные Байденом с помощью автопера документы

Трамп аннулировал все документы, подписанные Байденом с использованием автопера

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сообщил об аннулировании всех документов, которые были подписаны его предшественником Джо Байденом с использованием автопера. Он объявил об этом на своей странице в социальной сети Truth Social.

«Любой документ, подписанный сонным Джо Байденом с помощью автопера, а это примерно 92 процентов от общего числа, настоящим аннулируется и не имеет никакой дальнейшей силы», — написал американский лидер.

Ранее Трамп разместил на стене славы лидеров страны в Белом доме изображение автопера на месте портрета бывшего главы Соединенных Штатов. Байден признавался, что использовал автоперо при подписании указов о помиловании и смягчении наказания сотен людей, в том числе членов своей семьи. Он объяснил, что делал это, так как указов «было много».