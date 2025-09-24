Трамп заменил в Белом доме портрет Байдена на изображение автопера

Трамп разместил на стене славы изображение автопера вместо портрета Байдена

Президент США Дональд Трамп разместил на стене славы лидеров страны в Белом доме изображение автопера на месте портрета бывшего главы Соединенных Штатов Джо Байдена. Об этом сообщается на странице Белого дома в социальной сети X.

Ранее Байден признался, что использовал автоперо при подписании указов о помиловании и смягчении наказания сотен людей, в том числе членов своей семьи. Он объяснил, что делал это, так как указов «было много».

Позднее Дональд Трамп заявил, что помилования, подписанные Байденом, недействительны и не имеют юридической силы якобы из-за того, что при принятии документов использовалось автоматическое устройство для подписи.