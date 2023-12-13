Волочкова запланировала выйти замуж в следующем году

Волочкова выразила уверенность в том, что в 2024 году она выйдет замуж

Российская балерина Анастасия Волочкова рассказала, что планирует выйти замуж в 2024 году. Об этом она сообщила в разговоре с KP.RU.

На днях к бывшей солистке Большого театра приехала подруга, которая подарила ей букет, напоминающий свадебный. Тогда танцовщица отметила, что цветы являются символическими, ведь в следующем году Волочкова планирует выйти замуж.

В разговоре с изданием балерина призналась, что пока не состоит в отношениях, но верит, что в следующем году у нее начнется роман, который перерастет в свадьбу.

«Сейчас мы женщины свободные, но уверена, что скоро все изменится. Поэтому букетик, который она привезла, неспроста так похож на свадебный. Это символично. Следующий год Дракона мой, и я верю, что мой союз с самым лучшим человеком на Земле состоится. Я выйду замуж», — сообщила артистка.

Ранее Анастасия Волочкова прокомментировала отказ исполнителя Сергея Лазарева сделать с ней совместное фото.