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14:31, 7 декабря 2023Культура

Волочкова прокомментировала отказ Лазарева сделать с ней фото

Волочкова не обиделась на Лазарева из-за отказа сделать с ней совместное фото

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Российская балерина Анастасия Волочкова прокомментировала отказ исполнителя Сергея Лазарева сделать с ней совместное фото. Своим мнением она поделилась с News.ru.

Танцовщица отметила, что не обижается на певца и не придает значения случившемуся. «Ну и что! Мы с ним во многих программах принимали участие. Сережа, я тебя люблю!» — призналась балерина, добавив, что обожает творчество Лазарева и считает его грандиозным артистом.

Инцидент произошел 29 ноября за кулисами сцены церемонии вручения премии «Золотой граммофон». Журналисты сняли на видео, как Волочкова подходит к Лазареву с предложением сфотографироваться, после чего исполнитель отказывается, приносит ей свои извинения и уходит.

Позже в Telegram-канале Super.ru появился ролик, в котором балерина, комментируя произошедшее, матерится, посылая своих коллег, и заявляет о зависти со стороны артистов.

Ранее российская балерина Анастасия Волочкова отреагировала на новость о том, что ее бывшего возлюбленного Сергея Кузнецова, находившегося в СИЗО из-за избиения супруги, нашли без признаков жизни.

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