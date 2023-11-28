Волочкова отреагировала на уход из жизни экс-возлюбленного в СИЗО

Волочкова назвала новость об уходе из жизни ее экс-возлюбленного в тюрьме ужасом

Российская балерина Анастасия Волочкова отреагировала на новость о том, что ее бывшего возлюбленного Сергея Кузнецова, находившегося в СИЗО из-за избиения супруги, нашли без признаков жизни. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

«Это ужас какой-то. Я в шоке, такой позитивный человек», — поведала танцовщица в беседе с изданием.

Артистка также добавила, что заключенный любил свою жену, и отметила, что ее с Кузнецовым связывало лишь путешествие на Мальдивы два года назад.

Мы познакомились до Нового Года и договорились сразу, что это — романтическое путешествие. У меня на тот момент просто завершились отношения с возлюбленным, и я могла себе позволить пригласить его в путешествие, которое уже было оплачено и все было зарезервировано, чтобы одной не ехать. И все было очень классно, позитивно. Он меня вообще оберегал, как к хрустальной вазе относился ко мне. 18 дней провели на Мальдивах. А потом мы договорились, что расстаемся и остаемся друзьями Анастасия Волочкова о Сергее Кузнецове

Балерина подчеркнула, что в последний раз общалась с Кузнецовым по телефону в мае этого года, и не стала отвечать на вопрос, собирается ли она посетить похороны Кузнецова.

Ранее стало известно, что 46-летнего директора банного комплекса, бывшего возлюбленного танцовщицы Сергея Кузнецова обнаружили без признаков жизни в СИЗО «Матросская Тишина». Отмечалось, что тело обнаружил сокамерник предпринимателя.

При этом Telegram-канал Mash сообщает со ссылкой на адвоката Александра Беншина, что Кузнецов жив. По словам Беншина, жена предпринимателя недавно говорила со следователем, который заявил о подготовке Кузнецова к очной ставке.