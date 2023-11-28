Бывшего бойфренда Волочковой нашли без признаков жизни в СИЗО

«112»: экс-бойфренда Волочковой Кузнецова нашли мертвым в СИЗО

В СИЗО «Матросской тишины» обнаружили без признаков жизни бывшего возлюбленного балерины Анастасии Волочковой 46-летнегео директора банного комплекса Сергея Кузнецова, сообщает Telegram-канал «112».

По данным источника, тело обнаружил сокамерник предпринимателя.

18 мая стало известно об аресте Кузнецова за избиение жены. Ему вменялась статья 111 («Причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия») УК РФ.

Имя Кузнецова стало известно после его романа с Волочковой. Пара познакомилась на телевизионной программе «Давай поженимся!» и вскоре отправилась вместе на Мальдивы. Однако спустя полтора месяца Кузнецов и Волочкова разошлись, а меньше чем через год мужчина объявил о женитьбе на тезке балерины.