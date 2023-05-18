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17:19, 18 мая 2023Силовые структуры

Бывшего возлюбленного Волочковой арестовали за избиение жены

В Москве суд арестовал на два месяца экс-возлюбленного Волочковой за избиение жены

Кадр: Telegram-канал прокуратуры г. Москвы

В Москве суд арестовал экс-возлюбленного балерины Анастасии Волочковой 46-летнегео директора банного комплекса Сергея Кузнецова за избиение новой жены. Об этом в четверг, 18 мая, сообщает РЕН ТВ.

Кузнецов будет находиться под стражей два месяца. По словам фигуранта, после избиения жены он сам отвез ее в больницу, где пробыл двое суток. На выходе его задержали.

Ранее сообщалось, что супругу Кузнецова госпитализировали в тяжелом состоянии. У нее диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушибы, ссадины, отек мозга.

Имя Кузнецова стало известно после его романа с Волочковой. Пара познакомилась на телевизионной программе «Давай поженимся!» и вскоре отправилась вместе на Мальдивы. Однако спустя полтора месяца Кузнецов и Волочкова разошлись, а меньше чем через год мужчина объявил о женитьбе на тезке балерины.

В своем блоге Волочкова заявила, что Кузнецов собирался развестись с женой из-за ее ревности.

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Илона Палей
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