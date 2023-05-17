Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
16:24, 17 мая 2023Силовые структуры

Экс-возлюбленного Волочковой задержали по подозрению в избиении жены

Экс-возлюбленного балерины Волочковой задержали по подозрению в избиении новой жены

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Бывшего возлюбленного Анастасии Волочковой 46-летнегео директора банного комплекса Сергея Кузнецова задержали по подозрению в избиении новой жены. Об этом в среду, 17 мая, сообщает РЕН ТВ.

По данным издания, супругу Кузнецова госпитализировали в тяжелом состоянии 12 мая. У нее диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушибы, ссадины, отек мозга. Уточняется, что избита женщина была в квартире на улице Фридриха Энгельса.

Имя Кузнецова стало известно после его романа с Волочковой. Пара познакомилась на телевизионной программе «Давай поженимся!» и вскоре отправилась вместе на Мальдивы. Однако спустя полтора месяца Кузнецов и Волочкова разошлись, а меньше чем через год мужчина объявил о женитьбе на тезке балерины.

Известно, что Кузнецов объявлен в розыск за террористический акт на Украине. По его словам, во время госпереворота он собирал митинги и выступал за дружбу с Россией.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Илона Палей
Обсудить
Последние новости
В бюджете США могут закончиться деньги. Сумеет ли Америка избежать дефолта?
Европа оценила прекращение сотрудничества с Россией в космонавтике
Стало известно о продлении зерновой сделки
Евролига вернулась на Okko
На Западе снова отложили немедленное членство Украины в НАТО
Главу ячейки запрещенной в России террористической организации осудили на 17 лет
Десятки туристов пострадали при столкновении катера с вышкой в Таиланде
На Украине заявили о рабочем состоянии ЗРК Patriot
Артемий Лебедев назвал самую скучную страну
Айза прокомментировала воссоединение Гуфа с супругой
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.