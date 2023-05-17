Экс-возлюбленного Волочковой задержали по подозрению в избиении жены

Экс-возлюбленного балерины Волочковой задержали по подозрению в избиении новой жены

Бывшего возлюбленного Анастасии Волочковой 46-летнегео директора банного комплекса Сергея Кузнецова задержали по подозрению в избиении новой жены. Об этом в среду, 17 мая, сообщает РЕН ТВ.

По данным издания, супругу Кузнецова госпитализировали в тяжелом состоянии 12 мая. У нее диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушибы, ссадины, отек мозга. Уточняется, что избита женщина была в квартире на улице Фридриха Энгельса.

Имя Кузнецова стало известно после его романа с Волочковой. Пара познакомилась на телевизионной программе «Давай поженимся!» и вскоре отправилась вместе на Мальдивы. Однако спустя полтора месяца Кузнецов и Волочкова разошлись, а меньше чем через год мужчина объявил о женитьбе на тезке балерины.

Известно, что Кузнецов объявлен в розыск за террористический акт на Украине. По его словам, во время госпереворота он собирал митинги и выступал за дружбу с Россией.