Уход из жизни экс-возлюбленного Волочковой опровергли

Адвокат Бенхин заявил, что экс-возлюбленный Волочковой Кузнецов жив

Новость о том, что бывшего возлюбленного российской балерины Анастасии Волочковой Сергея Кузнецова, находившегося в СИЗО из-за избиения супруги, нашли без признаков жизни, является ложью. Об этом заявил друг семьи Кузнецова и его адвокат Александр Бенхин, его слова приводит RT в Telegram-канале.

По его словам, эту информацию подтвердила и супруга заключенного, которая также сообщила о планах встретиться с ним на очной ставке. Он отметил, что женщина планирует написать заявление в полицию по факту ложных сообщений об уходе мужа из жизни.

Ранее Волочкова отреагировала на новость о том, что ее бывшего возлюбленного нашли без признаков жизни. «Это ужас какой-то. Я в шоке, такой позитивный человек», — поведала танцовщица.

До этого стало известно, что 46-летнего директора банного комплекса, бывшего возлюбленного танцовщицы Сергея Кузнецова обнаружили без признаков жизни в СИЗО «Матросская Тишина». Отмечалось, что тело обнаружил сокамерник предпринимателя.