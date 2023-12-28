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11:37, 28 декабря 2023Культура

Концерт Лолиты в Тюмени потребовали отменить из-за ее участия в голой вечеринке

Активисты потребовали отменить концерт Лолиты из-за ее участия в голой вечеринке

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Концерт эстрадной певицы Лолиты Милявской в Тюмени потребовали отменить после ее участия в голой вечеринке ведущей и блогерши Анастасии Ивлеевой. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Активисты общественного движения «Зов народа» обратились к губернатору Тюменской области с требованием запретить выступление артистки, запланированное на 25 марта. По их мнению, исполнительница не раскаялась в содеянном, а ее публичные извинения звучат неубедительно.

Помимо этого, общественные деятели были возмущены отсутствием реакции со стороны руководства Тюменской филармонии. Продажа билетов на концерт Милявской до сих пор открыта.

Ранее Лолита призналась в том, что заплакала после отмены мероприятий с ее участием из-за того, что посетила голую вечеринку Ивлеевой. Артистка рассказала, что узнала о срывах своих концертов от организаторов.

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      Анастасия Астахова
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