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20:20, 22 января 2025Культура

Звезда «Мастера и Маргариты» назвал неожиданную причину участия в проекте

Актер Евгений Цыганов заявил, что снялся в «Мастере и Маргарите» из-за жены
Андрей Шеньшаков

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Евгений Цыганов, исполнивший главную роль в фильме «Мастер и Маргарита», рассказал, что согласился на участие в проекте из-за своей супруги. Об этом актер рассказал в интервью изданию «Ведомости».

По словам Цаганова, он не мог отказаться от съемок в картине Михаила Локшина, несмотря на то, что не был уверен в успехе проекта. Дело в том, что первой на роль утвердили его жену Юлию Снигирь.

«На роль Маргариты уже утвердили мою жену, поэтому решил, что лучше буду сниматься я, чем кто-то другой. Из простых мужских соображений. Считаю, что фильм вышел вовремя, когда и нужен был», — заявил артист.

Экранизация культового романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» вышла в прокат в январе 2024 года. В итоге фильм собрал в прокате больше 2 миллиардов рублей. Помимо Цыганова и Снигирь, в нем сыграл актер Август Диль, звезда «Бесславных ублюдков» Квентина Тарантино.

Ранее стало известно, что картину назвали фильмом года в России. «КиноПоиск» провел опрос кинематографистов о лучшем российском фильме 2024 года.

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