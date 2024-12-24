«Мастера и Маргариту» назвали фильмом года в России

«КиноПоиск» провел опрос кинематографистов о лучшем российском фильме 2024 года

Фильм «Мастер и Маргарита» с Евгением Цыгановым и Юлией Снигирь стал главным фильмом 2024 года по мнению ведущих кинематографистов страны. Данные опроса публикует «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-службу сервиса «КиноПоиск».

Сообщается, что за новую экранизацию культового романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» отдали свои голоса 35 деятелей культуры из 178 проголосовавших. Второе место заняла фантастическая картина «Сто лет тому вперед» (16 голосов), замкнули пятерку «Майор Гром: Игра» (5 голосов), «Холоп 2» (4 голоса) и «Воздух» (3 голоса).

Главным сериалом уходящего года актеры и режиссеры признали драматический проект «Трасса» Душана Глигорова. Также лучшими назвали «Слово пацана» и «Комбинация».

Отмечается, что в опросе приняли участие такие знаменитости отечественного кино, как Федор Бондарчук, Клим Шипенко, Сергей Бурунов, Сергей Светлаков, Алексей Герман-младший, Роман Кантор, Сарик Андреасян, Александр Петров, Олег Трофим, Андрей Золотарев, Слава Копейкин и многие другие.

Ранее стало известно, что авторитетный портал Variety составил собственный рейтинг лучших фильмов 2024 года.