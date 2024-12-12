Названы лучшие фильмы 2024 года

Издание Variety опубликовало список лучших фильмов 2024 года

Авторитетный портал Variety составил рейтинг лучших фильмов 2024 года. Список опубликован на сайте издания.

Портал представил сразу два топа от двух известных кинокритиков: Оуэна Глейбермана и Питера Дебрюжа. Лучшей картиной уходящего года Глейберман назвал «Претендентов» с Зендеей в главной роли. На втором месте его списка расположилась драма «Семя священного инжира», а замкнула тройку лучших фильмов по версии Variety лента «Настоящая боль». Также в десятке оказались «Головоломка 2», «Skywalkers: История одной пары», «Никому не известный», «Народный Джокер», «Плохая девочка», «Комната по соседству» и «Виды доброты».

Дебрюж назвал лучшей картиной мультфильм «Головоломка 2». В тройку также попали «Семя священного инжира» и «Байкеры». Остальные места в десятке заняли «Анора» с россиянами Юрой Борисовым и Марком Эйдельштейном в главных ролях, вторая часть «Дюны», «Другой человек», «Женщина», «Зеленая граница», «Комната по соседству» и «Граф Монте-Кристо».

Ранее стало известно, что актриса «Эйфории» Сидни Суини была названа самой популярной звездой года по версии IMDb.