Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
17:19, 12 декабря 2024Культура

Названы лучшие фильмы 2024 года

Издание Variety опубликовало список лучших фильмов 2024 года
Андрей Шеньшаков

Кадр: фильм «Претенденты»

Авторитетный портал Variety составил рейтинг лучших фильмов 2024 года. Список опубликован на сайте издания.

Портал представил сразу два топа от двух известных кинокритиков: Оуэна Глейбермана и Питера Дебрюжа. Лучшей картиной уходящего года Глейберман назвал «Претендентов» с Зендеей в главной роли. На втором месте его списка расположилась драма «Семя священного инжира», а замкнула тройку лучших фильмов по версии Variety лента «Настоящая боль». Также в десятке оказались «Головоломка 2», «Skywalkers: История одной пары», «Никому не известный», «Народный Джокер», «Плохая девочка», «Комната по соседству» и «Виды доброты».

Дебрюж назвал лучшей картиной мультфильм «Головоломка 2». В тройку также попали «Семя священного инжира» и «Байкеры». Остальные места в десятке заняли «Анора» с россиянами Юрой Борисовым и Марком Эйдельштейном в главных ролях, вторая часть «Дюны», «Другой человек», «Женщина», «Зеленая граница», «Комната по соседству» и «Граф Монте-Кристо».

Ранее стало известно, что актриса «Эйфории» Сидни Суини была названа самой популярной звездой года по версии IMDb.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Трамп раскрыл план по Украине

      Лавров и Сийярто обсудили прекращение огня на Украине

      Абхазия заплатила российским клиникам за лечение граждан

      Известный актер прокомментировал слухи о съемках в роли Джона Леннона

      Вяльбе возмутилась результатами опроса ВЦИОМ о национальных видах спорта

      В Грузии протестующие перекрыли проспект у парламента

      Банк России поднял официальный курс евро выше 110 рублей

      ВСУ оказались в оперативном окружении южнее Курахово

      Генсек НАТО заявил о быстром восстановлении российских сил

      В России суд продлил арест покушавшимся на депутата Госдумы в Самаре

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше