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18:56, 4 декабря 2024Культура

Названа самая популярная знаменитость года

Звезда «Эйфории» Сидни Суини стала самой популярной звездой года по версии IMDb
Андрей Шеньшаков
Сидни Суини

Сидни Суини. Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Актриса Сидни Суини, известная по роли в сериалах «Эйфория» и «Белый лотос», возглавила список самых популярных звезд 2024 года. Такой рейтинг составил авторитетный портал IMDb.

В 2024 году в прокат вышли фильмы «Мадам Паутина» и «Омен.Непорочная», в которых Суини сыграла одни из главных ролей. На второй строчке оказалась звезда «Фоллаута» Элла Пернелл, успевшая также сыграть в проектах «Дорогуша» и «Аркейн».

Сообщается, что список был составлен на основе запросов посетителей сайта. На IMDb заходят более 250 миллионов посетителей в месяц. Также в десятку самых популярных актеров и актрис вошли Барри Кеоган, Ребекка Фергюсон и Глен Пауэлл.

Ранее «Лента.ру» составила список лучших сериалов 2024 года. В подборку вошли российские и зарубежные проекты на любой вкус: масштабные исторические драмы, комедийные боевики и запутанные сай-файные истории.

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