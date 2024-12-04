Названа самая популярная знаменитость года

Звезда «Эйфории» Сидни Суини стала самой популярной звездой года по версии IMDb

Актриса Сидни Суини, известная по роли в сериалах «Эйфория» и «Белый лотос», возглавила список самых популярных звезд 2024 года. Такой рейтинг составил авторитетный портал IMDb.

В 2024 году в прокат вышли фильмы «Мадам Паутина» и «Омен.Непорочная», в которых Суини сыграла одни из главных ролей. На второй строчке оказалась звезда «Фоллаута» Элла Пернелл, успевшая также сыграть в проектах «Дорогуша» и «Аркейн».

Сообщается, что список был составлен на основе запросов посетителей сайта. На IMDb заходят более 250 миллионов посетителей в месяц. Также в десятку самых популярных актеров и актрис вошли Барри Кеоган, Ребекка Фергюсон и Глен Пауэлл.

Ранее «Лента.ру» составила список лучших сериалов 2024 года. В подборку вошли российские и зарубежные проекты на любой вкус: масштабные исторические драмы, комедийные боевики и запутанные сай-файные истории.