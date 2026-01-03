Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:31, 3 января 2026Мир

Трамп опубликовал фото захваченного Мадуро на корабле ВМС США

Трамп опубликовал фото захваченного Мадуро на корабле ВМС США USS Iwo Jima
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: @realDonaldTrump / Truth Social

Президент США Дональд Трамп показал фото захваченного венесуэльского лидера Николаса Мадуро на корабле Военно-морских сил (ВМС) США USS Iwo Jima. Фото он опубликовал на странице в соцсети Truth Social.

На фото Мадуро одет в серый спортивный костюм, большие наушники и очки с черными линзами. В руке политик сжимает бутылку воды.

Ранее Трамп объявил, что венесуэльский лидер Николас Мадуро и его жена были захвачены и вывезены из страны. Он подчеркнул, что США нанесли успешный удар по Венесуэле, операция была проведена совместно с американскими правоохранительными органами.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп объявил о завершении власти Мадуро в Венесуэле

    Раскрыты методы спецназа по снятию стресса

    Путин предупредил некоторых россиян об исчезновении привычного уклада жизни

    В США рассказали о ранениях военнослужащих в Венесуэле

    Трамп назвал цель операции в Венесуэле

    Трамп раскрыл название операции США в Венесуэле и оценил ее

    В США объяснили подоплеку операции в Венесуэле

    «Схватили посреди ночи». Раскрыты подробности поимки Мадуро спецназом США. Президент Венесуэлы спал

    Трамп опубликовал фото захваченного Мадуро на корабле ВМС США

    Чемпион UFC выступил с заявлением о его вызове в суд

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok