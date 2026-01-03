Трамп раскрыл текущее местоположение Мадуро и его жены

Трамп: Мадуро был лично ответственен за деятельность картеля Cartel de los Soles

Венесуэльский лидер Николас Мадуро был лично ответственен за деятельность картеля Cartel de los Soles. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в ходе пресс-конференции, трансляция доступна на YouTube-канале Белого дома.

По его словам, сейчас Мадуро и его жена находятся на корабле ВМС США и будут доставлены в Нью-Йорк. «Они скоро столкнутся с полной мощью американского правосудия и предстанут перед судом на американской земле», — подчеркнул он.

Трамп также рассказал, что операция США в Венесуэле называлась «Полуночный молот» и прошла идеально. По его словам, все военные возможности Венесуэлы оказались безрезультатными, когда американские военные вместе с правоохранительными органами США успешно захватили Мадуро среди ночи.