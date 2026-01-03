Трамп раскрыл текущее местоположение Мадуро и его жены

Венесуэльский лидер Николас Мадуро был лично ответственен за деятельность картеля Cartel de los Soles. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в ходе пресс-конференции, трансляция доступна на YouTube-канале Белого дома.
По его словам, сейчас Мадуро и его жена находятся на корабле ВМС США и будут доставлены в Нью-Йорк. «Они скоро столкнутся с полной мощью американского правосудия и предстанут перед судом на американской земле», — подчеркнул он.
Трамп также рассказал, что операция США в Венесуэле называлась «Полуночный молот» и прошла идеально. По его словам, все военные возможности Венесуэлы оказались безрезультатными, когда американские военные вместе с правоохранительными органами США успешно захватили Мадуро среди ночи.