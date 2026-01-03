Реклама

Трамп раскрыл название операции США в Венесуэле и оценил ее

Трамп: Операция в Венесуэле называлась «Полуночный молот» и прошла идеально
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Alex Brandon / AP

Операция в Венесуэле называлась «Полуночный молот» и прошла идеально. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в ходе пресс-конференции, трансляция доступна на YouTube-канале Белого дома.

«Это было нападение, подобного которому люди не видели со времен Второй мировой войны. Это была сила, направленная против хорошо укрепленной военной крепости в центре Каракаса, с целью привлечь к ответственности незаконного диктатора Николаса Мадуро», — сказал политик.

По его словам, Все военные возможности Венесуэлы оказались бессильными, когда американские военные вместе с правоохранительными органами США успешно захватили Мадуро среди ночи.

Ранее Трамп показал фото захваченного венесуэльского лидера Николаса Мадуро на корабле Военно-морских сил (ВМС) США USS Iwo Jima. На фото Мадуро одет в серый спортивный костюм, большие наушники и очки с черными линзами, в руке политик сжимает бутылку воды.

