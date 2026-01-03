Трамп сделал признание о решении конфликта на Украине

Трамп: Завершение конфликта на Украине стало не самой легкой задачей

Задача завершения конфликта на Украине не стала самой легкой, вопреки ожиданиям. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

«Я думал, что самым простым или одним из самых простых будет вопрос России и Украины. Но это не так», — признался он в ходе общения с журналистами.

Глава Белого дома также назвал бардаком ситуацию на Украине. По его словам, сложившаяся в регионе ситуация является конфликтом экс-президента США Джо Байдена, главы Украины Владимира Зеленского и российского лидера Владимира Путина.

Ранее в США оценили шансы Трампа урегулировать конфликт на Украине в 2026 году. По данным Politico, шансы составляют 4 к 1.