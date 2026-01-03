Реклама

Трамп назвал бардаком ситуацию на Украине

Дональд Трамп: Когда я вник в ситуацию на Украине, там оказался бардак
Ольга Коровина

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что на Украине творится бардак. Об этом глава Белого дома заявил в ходе пресс-конференции.

По словам Трампа, в ходе урегулирования конфликта появился прогресс, однако мирному урегулированию мешает бардак, который творился на Украине до избрания его на второй президентский срок.

«Если говорить об Украине, то это конфликт Байдена, Зеленского и Путина. Я вошел в эту ситуацию, там полный бардак», — заявил Трамп.

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп, вероятно, будет недоволен тем, что его украинский коллега Владимир Зеленский назначил главой своего офиса Кирилла Буданова (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

