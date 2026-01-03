Профессор Орсини: Назначение Буданова вызовет недовольство Трампа

Президент США Дональд Трамп, вероятно, будет недоволен тем, что его украинский коллега Владимир Зеленский назначил главой своего офиса Кирилла Буданова (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Это связано с тем, что такое решение идет вразрез с американским мирным планом, считает профессор социологии римского университета Luiss Алессандро Орсини. Об этом он заявил в интервью газете Il Fatto Quotidiano.

«Трамп будет зол на Зеленского, потому что считает, что такое назначение неэффективно для переговоров», — сказал Орсини. Однако он подчеркнул, что президент Украины сейчас и не хочет заключать мирную сделку. Кроме того, профессор напомнил, что ранее переговорный процесс уже был осложнен попыткой Вооруженных сил Украины атаковать резиденцию российского лидера Владимира Путина.

Орсини подчеркнул, что слова Зеленского о том, что ВСУ не причастны к атаке на резиденцию и это выдумка, не выдерживают никакой критики.

О назначении Буданова на пост главы офиса президента Украины стало известно вечером 2 января.