Буданов официально возглавил офис президента Украины

Зеленский официально назначил Буданова главой офиса президента Украины

Действующий глава ГУР Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) официально возглавил офис президента Украины. Об этом говорится в указе, подписанном украинским лидером Владимиром Зеленским, который опубликован на официальном сайте администрации.

«Назначить Буданов Кирилла Алексеевича руководителем офиса президента Украины», — говорится в документе.

Ранее стало известно, что Буданов уже принял предложение Зеленского возглавить офис президента. Пост оставался вакантным с конца ноября 2025 года, когда его на фоне коррупционного скандала покинул Андрей Ермак.

