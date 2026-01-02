Реклама

21:17, 2 января 2026Бывший СССР

Буданов официально возглавил офис президента Украины

Зеленский официально назначил Буданова главой офиса президента Украины
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Кирилл Буданов

Кирилл Буданов . Фото: Danylo Antoniuk / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Действующий глава ГУР Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) официально возглавил офис президента Украины. Об этом говорится в указе, подписанном украинским лидером Владимиром Зеленским, который опубликован на официальном сайте администрации.

«Назначить Буданов Кирилла Алексеевича руководителем офиса президента Украины», — говорится в документе.

Ранее стало известно, что Буданов уже принял предложение Зеленского возглавить офис президента. Пост оставался вакантным с конца ноября 2025 года, когда его на фоне коррупционного скандала покинул Андрей Ермак.

