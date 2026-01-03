Реклама

04:57, 3 января 2026

В США оценили шансы Трампа урегулировать конфликт на Украине в 2026 году

Politico: Шансы на урегулирование по Украине в 2026 году составляют 4 к 1
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Sergey Elagin / Global Look Press

Шансы на то, что президент США Дональд Трамп в 2026 году сможет «окончить еще одну войну» — конфликт Украине — составляют четыре к одному, заявила американская газета Politico.

Издание напомнило, что западные санкции не смогли обрушить российскую экономику. В статье говорится, что президент РФ Владимир Путин якобы хочет больше территорий, ограничить численность Вооруженных сил Украины (ВСУ) до минимальных размеров и сделать так, чтобы Киев получил расплывчатые и ненадежные гарантии безопасности.

Автор статьи возлагает на Россию ответственность за затягивание конфликта. Он оценил, что шансы мирной сделки в 2026 году сводятся 4 к 1 (20 процентов).

Ранее сообщалось, что Трамп отказался от обещания закончить конфликт на Украине за 24 часа.

