Трамп после захвата Мадуро выступил с предостережением президенту еще одной страны

Трамп после захвата Мадуро посоветовал президенту Колумбии Петро быть осторожнее

Президент США Дональд Трамп после захвата лидера Венесуэлы Николаса Мадуро выступил с предостережением главе Колумбии Густаво Петро. На эту тему он высказался в ходе пресс-конференции, трансляция которой доступна на YouTube-канале Белого дома.

По словам политика, в Колумбии производится кокаин, который затем поставляется в США. «Так что ему [Густаво Петро] действительно стоит быть осторожнее», — предупредил Трамп.

Ранее в этот же день американский лидер намекнул на операцию против Мексики. По словам главы Белого дома, страной на самом деле управляют наркокартели, а не президент Клаудия Шейнбаум. «Так что нам придется что-то с ними сделать», — сказал политик.