Пентагон раскрыл детали операции по захвату Мадуро

Кейн: Операция по захвату Мадуро и его жены разрабатывалась несколько месяцев

Операция по захвату лидера Венесуэлы Николаса Мадуро и его жены разрабатывалась несколько месяцев. Детали операции раскрыл председатель Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил (ВС) США генерал Дэн Кейн в ходе пресс-конференции, трансляция доступна на YouTube-канале Белого дома.

По его словам, в операции было задействовано более 150 самолетов, атака планировалась с учетом опыта, накопленного за десятилетия подобных миссий.

Кейн также рассказал, что приказ о проведении операции в Венесуэле президент США Дональд Трамп отдал 2 января в 22:46 по времени восточного побережья США (6:46 3 января по московскому времени).

Ранее Трамп рассказал, что операция США в Венесуэле называлась «Полуночный молот» и прошла идеально. По его словам, все военные возможности Венесуэлы оказались бессильными, когда американские военные вместе с правоохранительными органами США успешно захватили Мадуро среди ночи.