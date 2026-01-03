Реклама

Экономика
20:04, 3 января 2026Экономика

Трамп раскрыл планы на Венесуэлу

Трамп заявил, что крупнейшие нефтяные компании США инвестируют в Венесуэлу
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Juan Carlos Hernandez / Reuters

Президент США Дональд Трамп сообщил о намерении привлечь крупнейшие нефтяные американские компании для инвестирования в инфраструктуру Венесуэлы. Заявление политика прозвучало в ходе пресс-конференции, трансляция которой доступна на YouTube-канале Белого дома.

По словам американского лидера, ради этих целей будут привлечены миллиарды долларов.

«Мы собираемся заставить наши очень крупные нефтяные компании Соединенных Штатов — крупнейшие в мире — инвестировать миллиарды долларов в восстановление сильно разрушенной инфраструктуры, нефтяной инфраструктуры, и начать зарабатывать деньги для страны», — раскрыл политик своим планы.

Трамп также заявил о намерении управлять Венесуэлой до того момента, пока не будет осуществлен переход власти.

