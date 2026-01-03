Трамп: США будут управлять Венесуэлой до завершения безопасного перехода власти

Президент США Дональд Трамп заявил о намерении управлять Венесуэлой до того момента, пока не будет осуществлен переход власти. Об этом глава Белого дома заявил в ходе пресс-конференции.

По словам Трампа, дальнейшая судьба венесуэльского руководства пока неясна. Соединенные Штаты «будут контролировать ситуацию», пока не будет обеспечен «безопасный, надлежащий и разумный» переходный период.

О том, кто, по его мнению, должен возглавить страну в будущем, глава государства не сообщил.

Ранее Дональд Трамп заявил, что власть президента Николаса Мадуро, которого американские военные захватили в ходе операции в Каракасе, закончилась. Он больше не является президентом Венесуэлы.