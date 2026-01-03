Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:02, 3 января 2026Мир

Трамп заявил о намерении управлять Венесуэлой

Трамп: США будут управлять Венесуэлой до завершения безопасного перехода власти
Ольга Коровина

Фото: Cristian Hernandez / AP

Президент США Дональд Трамп заявил о намерении управлять Венесуэлой до того момента, пока не будет осуществлен переход власти. Об этом глава Белого дома заявил в ходе пресс-конференции.

По словам Трампа, дальнейшая судьба венесуэльского руководства пока неясна. Соединенные Штаты «будут контролировать ситуацию», пока не будет обеспечен «безопасный, надлежащий и разумный» переходный период.

О том, кто, по его мнению, должен возглавить страну в будущем, глава государства не сообщил.

Ранее Дональд Трамп заявил, что власть президента Николаса Мадуро, которого американские военные захватили в ходе операции в Каракасе, закончилась. Он больше не является президентом Венесуэлы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп оценил влияние атаки на Венесуэлу на отношения России и США

    Раскрыты методы спецназа по снятию стресса

    Путин предупредил некоторых россиян об исчезновении привычного уклада жизни

    Над российским городом прогремели взрывы

    Зеленский заявил о новом шансе закончить конфликт на Украине

    Появились подробности гибели актера Хорошева

    В США намекнули на угрозу для еще одной страны

    В США резко высказались о захвате Мадуро

    Трамп раскрыл планы США по венесуэльской нефти

    Трамп сделал признание о решении конфликта на Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok