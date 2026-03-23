11:16, 23 марта 2026Бывший СССР

В ДНР рассказали о контратаке ВСУ в Константиновке

Пушилин: ВСУ пытаются контратаковать в Константиновке
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Iryna Rybakova / Press Service of the 93rd Kholodnyi Yar Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces / Handout / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются совершать контратаки в Константиновке. Об этом рассказал глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин, передает РИА Новости.

«В самой Константиновке противник пытается контратаковать, но наше подразделение ситуацию держит под контролем», — рассказал чиновник.

Ранее начальник Генштаба Вооруженных сил (ВС) РФ Валерий Герасимов заявил, что ВС России контролируют больше 60 процентов Константиновки. Он добавил, что в пригороде Константиновки — населенном пункте Ильиновка — также развивается наступление российских войск.

