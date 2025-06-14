Стало известно о новой волне ракетных ударов Ирана по Израилю

Nour News: Иран приступил к новой волне ракетных ударов по Израилю

Иран начал новую волну ответных ракетных ударов по Израилю. Об этом пишет агентство Nour News.

Уточняется, что пуск ракет осуществляется из Тегерана, а также из города Керманшах на западе страны.

Тем временем корреспондент РИА Новости сообщает, что Тель-Авив вновь оказался под ракетным обстрелом. В городе слышны взрывы, работает система противовоздушной обороны (ПВО).

Ранее стало известно, что Иран начал ответную операцию против Израиля «Суровое наказание». Утверждается, что Тегеран выпустил около 200 баллистических ракет.