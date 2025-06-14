Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:43, 14 июня 2025Мир

Стало известно о новой волне ракетных ударов Ирана по Израилю

Nour News: Иран приступил к новой волне ракетных ударов по Израилю
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)
СюжетВзрывы в Иране

Фото: Mussa Qawasma / Reuters

Иран начал новую волну ответных ракетных ударов по Израилю. Об этом пишет агентство Nour News.

Уточняется, что пуск ракет осуществляется из Тегерана, а также из города Керманшах на западе страны.

Тем временем корреспондент РИА Новости сообщает, что Тель-Авив вновь оказался под ракетным обстрелом. В городе слышны взрывы, работает система противовоздушной обороны (ПВО).

Ранее стало известно, что Иран начал ответную операцию против Израиля «Суровое наказание». Утверждается, что Тегеран выпустил около 200 баллистических ракет.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о планах Ирана провести ядерное испытание

    Стало известно о первой жертве ударов Ирана по Израилю

    Стало известно о новой волне ракетных ударов Ирана по Израилю

    Беспилотник ВСУ атаковал российский город

    В Тель-Авиве сработала ПВО

    Армия Ирана отчиталась о результатах ответного удара по Израилю

    Постпред Израиля в ООН назвал причины ударов по Ирану

    На Западе обвинили Макрона в лицемерии

    Перечислены способные долететь до Израиля иранские ракеты

    В США назвали удары Ирана «прощупыванием» Израиля

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости