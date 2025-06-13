Иран заявил об ударе по израильским объектам военной промышленности

КСИР: Иран ударил по израильским центрам производства ракет

Тегеран нанес удары по израильским центрам производства ракет и другого военного оборудования. Об этом сообщил Корпус стражей исламской революции (КСИР), передает агентство Tasnim.

Кроме того, Иран атаковал военные базы Израиля.

13 июня Израиль начал беспрецедентную операцию против Ирана, нанеся удары по ядерным объектам, военным базам и командному составу. Атака получила название «Нация львов». По словам израильских властей, она стала ответом на растущую ядерную угрозу со стороны Тегерана. Вечером 13 июня Иран начал ответную операцию против Израиля «Суровое наказание». В ответ на удар по объектам на территории Исламской республики Тегеран выпустил по Израилю более 300 баллистических ракет. Утверждается, что одна из баллистических ракет Ирана попала по штаб-квартире Минобороны Израиля.