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19:21, 13 июня 2025Мир

МАГАТЭ заявило о радиоактивном загрязнении иранского ядерного объекта в Натанзе

Глава МАГАТЭ заявил о радиоактивном загрязнении иранского ядерного объекта
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Lisa Leutner / Reuters

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил о радиоактивном загрязнении иранского предприятия в Натанзе после атаки Израиля. Об этом в своем Telegram-канале сообщает РБК.

По данным генерального директора МАГАТЭ, внутри атакованного иранского предприятия в Натанзе есть радиоактивное загрязнение. При этом уровень загрязнения за территорией объекта находится в норме.

Внутри находятся в основном альфа-частицы, которые можно контролировать с помощью защитных мер.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп заявил о втором шансе Ирана для заключения ядерной сделки.

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