МАГАТЭ заявило о радиоактивном загрязнении иранского ядерного объекта в Натанзе

Глава МАГАТЭ заявил о радиоактивном загрязнении иранского ядерного объекта

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил о радиоактивном загрязнении иранского предприятия в Натанзе после атаки Израиля. Об этом в своем Telegram-канале сообщает РБК.

По данным генерального директора МАГАТЭ, внутри атакованного иранского предприятия в Натанзе есть радиоактивное загрязнение. При этом уровень загрязнения за территорией объекта находится в норме.

Внутри находятся в основном альфа-частицы, которые можно контролировать с помощью защитных мер.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп заявил о втором шансе Ирана для заключения ядерной сделки.