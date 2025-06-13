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18:16, 13 июня 2025Мир

Трамп заявил о втором шансе Ирана для заключения ядерной сделки

Трамп: У Ирана есть второй шанс для заключения ядерной сделки
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Иран имеет второй шанс для заключения сделки по ядерной программе. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, передает РИА Новости.

«Два месяца назад я поставил Ирану 60-дневный ультиматум, чтобы заключить сделку. (...) Я говорил им, что делать, но они просто не смогли этого сделать. Теперь у них, возможно, есть второй шанс! Посмотрим», — написал Трамп.

Ранее Трамп призвал Иран пойти на сделку по ядерной программе, «пока не стало слишком поздно». По его словам, следующие запланированные атаки Израиля будут еще более жестокими и разрушительными.

В то же время глава МИД Ирана Аббас Аракчи возложил ответственность за атаки Израиля на правительство США. Аракчи заявил, что Израиль получил от США зеленый свет на удары по Ирану. Если бы Вашингтон не координировал атаки, то они бы не состоялись, продолжил он.

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