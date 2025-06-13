МАГАТЭ заявило об уничтожении части объекта обогащения Ирана

Глава МАГАТЭ Гросси: Уничтожена часть завода в Натанзе, где Иран обогащал уран

Ядерный объект в Натанзе, где Иран обогащал уран, «подвергся воздействию». Об этом говорится в заявлении главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси, размещенном на сайте агентства.

Отмечается, что надземная часть завода, а также электроинфраструктура на объекте была уничтожена. В то же время подчеркивается, что уровень радиации в норме. Гросси добавил, что иранские власти сообщили агентству, что ядерные объекты в Исфахане и Фордо не пострадали.

Ранее Гросси заявил о радиоактивном загрязнении иранского предприятия в Натанзе после атаки Израиля. Внутри находятся в основном альфа-частицы, которые можно контролировать с помощью защитных мер.