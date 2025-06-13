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22:41, 13 июня 2025Мир

Стали известны места ударов Ирана по Израилю

Baza: Иран ударил по зданиям министерств обороны и экономики Израиля
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Raneen Sawafta / Reuters

Стали известны некоторые места ударов баллистических ракет Ирана по Израилю. Об этом сообщает Baza со ссылкой на данные турецких СМИ.

Утверждается, что под удар попали здания министерства обороны и министерства экономики Израиля. Также атаке подверглись финансовый центр Тель-Авива, авиабаза Тель-Ноф, газовая платформа у побережья Газы и несколько точек возле Хайфы.

Власти Израиля пока не подтвердили эту информацию, подчеркивается в сообщении.

Ранее Иран начал ответную операцию против Израиля под названием «Правдивое обещание 3». Были выпущены 200 баллистических ракет, удары были зафиксированы в не менее семи районах в центре Израиля.

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