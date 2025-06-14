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03:24, 14 июня 2025Мир

В Иране сообщили о взрыве в международном аэропорту в Тегеране

Mehr: В международном аэропорту Мехрабад в Тегеране раздался взрыв
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

В международном аэропорту Мехрабад в Тегеране прогремел взрыв. Об этом сообщает агентство Mehr. Подробности случившегося пока неизвестны, уточняется в публикации.

Тем временем агентство ISNA опубликовало видео, на котором можно увидеть черный дым в районе аэропорта.

Ранее в столице Ирана прогремели новые взрывы. Как сообщает Al Mayadeen, средства противовоздушной обороны противостоят израильским атакам в центре Тегерана. К востоку от иранской столицы слышны взрывы.

До этого стало известно, что Иран начал военную операцию против Израиля в ответ на удары по своей территории. Еврейское государство подверглось уже нескольким волнам ракетных атак.

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