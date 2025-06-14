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02:37, 14 июня 2025Мир

В Тегеране прогремели новые взрывы

Al Mayadeen: В Тегеране прогремели новые взрывы
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

В столице Ирана Тегеране прогремели новые взрывы. Об этом сообщает Al Mayadeen.

«Иранские средства противовоздушной обороны противостоят израильским снарядам в центре Тегерана. К востоку от иранской столицы слышны взрывы», — указано в сообщении.

Утверждается, что взрывы также прогремели возле тегеранского аэропорта Мехрабад.

Ранее баллистическая ракета, запущенная из Ирана, попала в 50-этажное здание в Тель-Авиве. Очевидцы поделились видеозаписью, на которой запечатлен момент попадания ракеты. На месте удара начался пожар.

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