Al Mayadeen: В Тегеране прогремели новые взрывы

В столице Ирана Тегеране прогремели новые взрывы. Об этом сообщает Al Mayadeen.

«Иранские средства противовоздушной обороны противостоят израильским снарядам в центре Тегерана. К востоку от иранской столицы слышны взрывы», — указано в сообщении.

Утверждается, что взрывы также прогремели возле тегеранского аэропорта Мехрабад.

Ранее баллистическая ракета, запущенная из Ирана, попала в 50-этажное здание в Тель-Авиве. Очевидцы поделились видеозаписью, на которой запечатлен момент попадания ракеты. На месте удара начался пожар.