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02:28, 14 июня 2025Мир

Ракета попала по 50-этажному зданию в Израиле

Shot: баллистическая ракета Ирана попала в 50-этажное здание в Тель-Авиве
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Видео: Shot / Telegram

Баллистическая ракета, запущенная из Ирана, попала в 50-этажное здание, расположенное в Тель-Авиве. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Очевидцы поделились видеозаписью, на которой запечатлен момент попадания ракеты. На месте начался пожар.

Точное количество пострадавших сейчас уточняется.

Ранее стало известно, что Иран начал новую волну ответных ракетных ударов по Израилю. Как сообщалось, Тель-Авив вновь оказался под ракетным обстрелом. На территории города раздаются взрывы, работает система ПВО. В СМИ появляласьинформация о планах Ирана провести ядерное испытание в ближайшее время.

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