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20:58, 19 июня 2025Мир

Трамп пообещал определиться с решением об ударах по Ирану

Белый дом: Трамп в течение двух недель примет решение об ударах по Ирану
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Nathan Howard / Reuters

Американский лидер Дональд Трамп в течение двух недель примет решение об ударах по Ирану. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, ее цитирует ТАСС.

«Я приму решение, действовать или нет, в течение двух недель», — привела она на брифинге заявление Трампа.

Как указала Левитт, глава Соединенных Штатов объяснил намерение не принимать решение сразу тем, «что есть значительная вероятность переговоров с Ираном, которые могу состояться в ближайшем будущем».

Ранее источники телеканала СBS News сообщили, что Трамп уже одобрил планы ударов США по иранским ядерным объектам.

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