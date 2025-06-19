Трамп пообещал определиться с решением об ударах по Ирану

Белый дом: Трамп в течение двух недель примет решение об ударах по Ирану

Американский лидер Дональд Трамп в течение двух недель примет решение об ударах по Ирану. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, ее цитирует ТАСС.

«Я приму решение, действовать или нет, в течение двух недель», — привела она на брифинге заявление Трампа.

Как указала Левитт, глава Соединенных Штатов объяснил намерение не принимать решение сразу тем, «что есть значительная вероятность переговоров с Ираном, которые могу состояться в ближайшем будущем».

Ранее источники телеканала СBS News сообщили, что Трамп уже одобрил планы ударов США по иранским ядерным объектам.