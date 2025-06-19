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19:35, 19 июня 2025Мир

Трамп одобрил план ударов по Ирану

СBS: Трамп одобрил план ударов США по Ирану
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Brian Snyder / File Photo / Reuters

Американский лидер Дональд Трамп 17 июня одобрил планы ударов США по иранским ядерным объектам. Об этом со ссылкой на источники сообщает телеканал СBS News.

«Он считает, что выбор не так уж велик», — заявил близкий к Трампу источник.

По словам собеседника телеканала, в Белом доме убеждены, что «завершение работы» Израиля возможно только после уничтожения ядерного объекта в Фордо. Однако глава Соединенных Штатов еще не принял окончательное решение о нанесении ударов.

Ранее «высокопоставленные источники» The Economist сообщили, что Израиль атаковал Иран, потому что получил данные разведки, показавшие «точку невозврата» в стремлении Тегерана к созданию ядерного оружия.

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