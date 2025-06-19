Трамп одобрил план ударов по Ирану

СBS: Трамп одобрил план ударов США по Ирану

Американский лидер Дональд Трамп 17 июня одобрил планы ударов США по иранским ядерным объектам. Об этом со ссылкой на источники сообщает телеканал СBS News.

«Он считает, что выбор не так уж велик», — заявил близкий к Трампу источник.

По словам собеседника телеканала, в Белом доме убеждены, что «завершение работы» Израиля возможно только после уничтожения ядерного объекта в Фордо. Однако глава Соединенных Штатов еще не принял окончательное решение о нанесении ударов.

Ранее «высокопоставленные источники» The Economist сообщили, что Израиль атаковал Иран, потому что получил данные разведки, показавшие «точку невозврата» в стремлении Тегерана к созданию ядерного оружия.