Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:09, 19 июня 2025Мир

Раскрыты подтолкнувшие Израиль к войне данные разведки

Economist: Израиль начал войну с Ираном из-за разведданных по иранскому оружию
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Jamal Awad / Globallookpress.com

Израиль 13 июня начал войну против Ирана из-за разведданных, показавших «точку невозврата» в стремлении Ирана к созданию ядерного оружия. Об этом пишет The Economist со ссылкой на «авторитетный источник», который напрямую ознакомился с разведданными.

Досье израильской разведки наряду с уже известной содержит и совершенно новую информацию. Так, сообщается, что около шести лет назад ученые тайно сформировали «Специальную группу прогресса» под руководством бывшего директора официальной программы Ирана по исследованию ядерного оружия (AMAD) Мохсена Фахризаде, которого Израиль ликвидировал в 2020 году.

Целью «Специальной группы прогресса» была подготовка для быстрого создания оружия на случай, когда верховный руководитель Ирана Али Хаменеи примет решение о создании бомбы.

Израильская разведка обнаружила, что группа активизировала свои исследования в конце 2024 года. Это произошло на фоне ограниченности воздействия иранских ударов по Израилю и истощения средств противовоздушной обороны Ирана после израильских ударов в октябре прошлого года.

Согласно досье, ученые и командиры ВВС Корпуса стражей исламской революции (КСИР) собирались организовать встречу. Это могло стать переломным моментом, поскольку ВВС, отвечающие за баллистические ракеты, могли бы овладеть секретной информацией.

13 июня Израиль начал операцию «Народ как лев» и нанес удар по ядерным объектам Ирана. Причиной атаки израильские власти назвали разработку Тегераном ядерного оружия. Иран ответил ударами баллистических ракет по Тель-Авиву и ряду других городов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыты подтолкнувшие Израиль к войне данные разведки

    Россиян предупредили о скачке цен на один вид жилья

    В России восстановят арку XIX века почти за 315 миллионов рублей

    Дочери Джорджа Буша в прямом эфире отстригли волосы

    Вышедший на свободу бывший вице-мэр российского города попал на видео

    России спрогнозировали будущее без инженеров при одном условии

    Путин поприветствовал нового участника БРИКС

    Пропавшего в горах Северной Осетии российского туриста нашли бездыханным

    Предсказано будущее цен на жилье в Москве

    Названа дата начала производства автомобилей на бывшем заводе Volkswagen в Калуге

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости