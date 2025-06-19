Раскрыты подтолкнувшие Израиль к войне данные разведки

Economist: Израиль начал войну с Ираном из-за разведданных по иранскому оружию

Израиль 13 июня начал войну против Ирана из-за разведданных, показавших «точку невозврата» в стремлении Ирана к созданию ядерного оружия. Об этом пишет The Economist со ссылкой на «авторитетный источник», который напрямую ознакомился с разведданными.

Досье израильской разведки наряду с уже известной содержит и совершенно новую информацию. Так, сообщается, что около шести лет назад ученые тайно сформировали «Специальную группу прогресса» под руководством бывшего директора официальной программы Ирана по исследованию ядерного оружия (AMAD) Мохсена Фахризаде, которого Израиль ликвидировал в 2020 году.

Целью «Специальной группы прогресса» была подготовка для быстрого создания оружия на случай, когда верховный руководитель Ирана Али Хаменеи примет решение о создании бомбы.

Израильская разведка обнаружила, что группа активизировала свои исследования в конце 2024 года. Это произошло на фоне ограниченности воздействия иранских ударов по Израилю и истощения средств противовоздушной обороны Ирана после израильских ударов в октябре прошлого года.

Согласно досье, ученые и командиры ВВС Корпуса стражей исламской революции (КСИР) собирались организовать встречу. Это могло стать переломным моментом, поскольку ВВС, отвечающие за баллистические ракеты, могли бы овладеть секретной информацией.

13 июня Израиль начал операцию «Народ как лев» и нанес удар по ядерным объектам Ирана. Причиной атаки израильские власти назвали разработку Тегераном ядерного оружия. Иран ответил ударами баллистических ракет по Тель-Авиву и ряду других городов.