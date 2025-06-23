Иран начал атаку на военные объекты США в Катаре

Axios: Иран выпустил шесть ракет в направлении военных баз США в Катаре

Иран выпустил не менее шести ракет в направлении американских военных баз в Катаре в ответ на удар США по ядерной инфраструктуре Исламской Республики. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники.

«Шесть ракет были выпущены в сторону Катара. Одна ракета была выпущена в сторону Ирака», — сказано в сообщении.

При этом сообщается, что атака по базе США «Эль-Удейд» в Катаре стала началом операции под названием «Благословение победы». Одновременно была развернута операция «О Абу Абдулла» против американских объектов в Ираке.

Ранее разведка США предупредила о возможном ударе Ирана по американской военной базе Эль-Удейд в Катаре. «Существенные предупреждения по линии разведки сейчас сконцентрированы на Катаре, где расположена крупнейшая авиабаза США на Ближнем Востоке», — сказано в сообщении.