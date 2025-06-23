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19:53, 23 июня 2025Мир

США предупредили о новом ударе Ирана по американской военной базе

Fox News: Разведка США предупредила об ударе Ирана по американской военной базе
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Chris Helgren / CLH / Reuters

Разведка США предупредила о возможном ударе Ирана по американской военной базе Эль-Удейд в Катаре. Об этом сообщается в эфире Fox News.

«Существенные предупреждения по линии разведки сейчас сконцентрированы на Катаре, где расположена крупнейшая авиабаза США на Ближнем Востоке», — передает телеканал заявление разведслужбы в своем репортаже.

Американская разведка подчеркивает, что «угроза представляется неминуемой».

Ранее Катар решил временно закрыть воздушное пространство для обеспечения собственной безопасности.

До этого Иран предупредил Катар, что американские военные базы в Персидском заливе могут стать для него легитимными целями в случае вмешательства США в конфликт.

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