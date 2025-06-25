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17:42, 25 июня 2025Россия

Предотвращены новые попытки ВСУ ударить по России с воздуха

Минобороны России заявило об уничтожении 10 БПЛА ВСУ в шести регионах
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: РИА Новости

Средства противовоздушной обороны (ПВО) предотвратили новые попытки ударов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в шести регионах. Об этом заявило Минобороны России в Telegram.

Как уточнили в ведомстве, с 15:00 до 17:00 дежурные военные сбили 10 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа. Четыре из них уничтожены в Воронежской области, два — в Тамбовской, по одному — в Курской, Саратовской, Пензенской и Ростовской областях. Информация о районах падения обломков и возможных последствиях на земле не раскрывается.

Ранее Минобороны отчиталось о перехвате 25 дронов ВСУ в период с 11:00 до 13:00 по московскому времени. По официальным данным, 22 беспилотника средства ПВО сбили в Воронежской области, 2 — в Татарстане, еще 1 — в Тамбовской области. Других данных о ситуации в ведомстве не привели.

24 июня также сообщалось, что украинский беспилотник долетел до Самарской области. Как сообщил глава региона Вячеслав Федорищев, дрон сбили российские военные. Пострадавших и разрушений нет.

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