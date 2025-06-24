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20:12, 24 июня 2025Россия

Украинский беспилотник долетел до Самарской области

Глава Самарской области Федорищев: Над регионом сбит украинский беспилотник
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Украинский беспилотник долетел до Самарской области. Об этом сообщил в Telegram глава региона Вячеслав Федорищев.

По словам чиновника, системе противовоздушной обороны (ПВО) удалось сбить технику противника.

«Жертв и разрушений нет. Благодарю наших военных, службы ПВО, которые всегда на страже нашей безопасности», — написал в блоге Федорищев.

Был ли дрон запущен в самой области или свободно пролетел над территорией других регионов России, не уточняется.

Ранее сегодня, 24 июня, сообщалось, что четыре украинских беспилотника долетели до Пензенской области.

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