Глава Самарской области Федорищев: Над регионом сбит украинский беспилотник

Украинский беспилотник долетел до Самарской области. Об этом сообщил в Telegram глава региона Вячеслав Федорищев.

По словам чиновника, системе противовоздушной обороны (ПВО) удалось сбить технику противника.

«Жертв и разрушений нет. Благодарю наших военных, службы ПВО, которые всегда на страже нашей безопасности», — написал в блоге Федорищев.

Был ли дрон запущен в самой области или свободно пролетел над территорией других регионов России, не уточняется.

Ранее сегодня, 24 июня, сообщалось, что четыре украинских беспилотника долетели до Пензенской области.